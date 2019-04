"Drake fait partie des plus grands rappeurs" selon ScHoolBoy Q !

“CrasH Talk”, c’est le nom du nouvel album de ScHoolboy Q révélé le 26 avril dernier. Si l’attente fut longue pour pouvoir découvrir l’opus, le rappeur revient sur le devant de la scène dans de bonne conditions. Pour rappel, il avait décidé de faire une pause suite au décès de son ami Mac Miller.

Avec la sortie de ce nouveau projet, ScHoolboy Q semble donc être dans de bonnes dispositions, et c’est tout naturellement qu’il a accepté l’interview proposée par le média Hot 97 (via Complex).

C’est donc aux questions de Peter Rosenberg que l’artiste a accepté de répondre. Alors qu’il lui demandait qui, selon lui, était le meilleur rappeur de tous les temps, ScHoolboy Q a répondu : Dr. Dre et Ice Cube pour les années 80, Nas pour les années 90, 50 Cent pour les années 2000 et concernant les années 2010 : Kendrick Lamar, Drake et Black Hippy (dont il fait partie).

Il a continué en parlant de Drake. Selon lui, ce dernier serait complètement sous-estimé. Si beaucoup le critiquent, cela semble particulier... et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

"Comment pouvez-vous dire que quelqu'un a été vendu? Vous ne savez même pas ce qui est vendu ou non dans cette culture. Drake est l'un des plus grands. (...) Si Drake est une ordure, vous ne pouvez plus lui donner 50 milliards de jets. Vous voyez ce que je dis? Parce que vous l'écoutez tous, mais vous ne voulez tout simplement pas le dire."