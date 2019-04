Un des meurtriers présumés de Tupac condamné à 10 ans de prison !

Accusé d’avoir contribué à l’assassinat de Tupac, ce dernier vient d'être condamné à 10 ans de prison ferme…

Le karma, on vous dit ! Darnell Brim, chef de gang des South Compton Crips, serait à l’origine du meurtre de Tupac et aurait même été présent lors de son meurtre. Malgré l’absence de preuve dans cette affaire, Darnell vient d’être arrêté par la justice pour vente de crack et condamné à dix ans de prison.

Le 7 septembre 1996, une légende du rap s’éteignait. Tout juste âgée de 25 ans, cette voix du rap, et bien plus fût, assassinée dans les rues de Las Vegas, une affaire toujours pas résolue à ce jour. Malgré les efforts, les investigations tenues, résumée dans la série "Unsolved : The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G", n’ont jamais prouvé l’origine de ce meurtre. Cependant, de nombreuses pistes et indices peuvent nous amener à une conclusion, propre à chacun bien entendu, comme la responsabilité des Crips dans ce crime.

Tout vient à point à qui sait t’attendre, ce dicton colle parfaitement à la situation de Darnell Brim. Accusé par la police d’être l’un des quatre hommes présents dans la Cadillac ayant permis de bloquer la voiture de Suge Knight et d’abattre Tupac, l'absence de preuve lui fera éviter la prison. Chose rectifiée face à cette lourde condamnation qu’il vient de recevoir. Après avoir plaidé coupable de deux crimes en 2013, à savoir le complot de distribution de crack et sa distribution, Darnell a récemment été surpris en train de vendre du crack. Sitôt arrêté, il vient d’être condamné à 10 années de prison !