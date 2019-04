Lacrim annonce la future sortie de la mixtape "R.I.P.R.O 4"

Lacrim prépare le 4 ème opus de la série de mixtapes R.I.P.R.O !

Devenu une véritable star grâce à son charisme, son timbre de voix si particulier mais aussi ses lyrics qui rappellent tout un univers mafieux, Lacrim s’est imposé comme une personnalité importante dans le rap français.

Alors qu’il avait été plutôt discret l’année dernière, le rappeur ne chôme plus et a décidé de revenir fort en 2019. Après le double album à succès “Lacrim” (Plus de 22 000 exemplaires écoulés la première semaine) composé de nombreux featurings avec des stars du hip-hop américain, dont Tekashi 6ix9ine, Rick Ross, French Montana ou encore Snoop Dogg par exemple, le rappeur du 94 a annoncé la prochaine sortie de la mixtape “R.I.P.R.O 4”.

Ce 4ème opus de la série R.I.P.R.O (Rusé Insoumis Professionnel Respectable Omerta) s’inscrira certainement dans la continuité des précédentes éditions commencées en 2015 avec le 1er volume. Si l’annonce va ravir la plupart des fans du rappeur, le timing peut surprendre tant il témoigne d’une productivité impressionnante pour Lacrim, quand on sait que son précédent projet est sorti il y a à peine 2 mois, le 8 février dernier.

Pour communiquer cette nouvelle sortie, l’artiste a posté mercredi dernier une vidéo sous format selfie ayant pour légende “RIPRO 4 ????” via son compte facebook. On peut y entendre ce qui semble être un extrait inédit de la prochaine mixtape du Tiguere.

A noter que le rappeur n’a pas annoncé de date de sortie pour ce projet. Il sera certainement disponible courant 2019.