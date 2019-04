Dr. Dre possède une centaine de morceaux inédits de Slim Shady !

Je parle là d’une centaine de chansons, des trucs de fous. Dr Dre avoue détenir des inédits de Eminem alias Slim Shady !

Si l’époque dorée d’Eminem vous manque, sachez que Dr Dre peut se vanter de posséder une centaine de morceaux inédits de Slim Shady !

En 1999, Dr Dre faisait découvrir au monde son nouveau poulain. Lancé avec "The Slim Shady LP," le petit blanc de Détroit est soudainement devenu une star interplanétaire. Un statut obtenu grâce à cet album ainsi que "The Marshall Mathers", publié au moins de mai de l’année suivante. Composé de morceaux désormais classiques tels que "My Name Is", "Stan", "The Real Slim Shady" ou encore "The Way I Am", sa productivité de l’époque n’était pas à prendre à la légère, comme le confirme indirectement Dr Dre lors d’une interview pour l’émission radio de LL Cool J.

Dans cet entretien (30 mn 50), Dre affirme détenir une centaine de chansons inédites d’Eminem mais qui, à notre plus grand malheur, ne sortiront jamais : "Pour être honnête, l’autre soir j’ai écouté les morceaux qu’on a fait avec Eminem et qui ne sont pas sortis, c’est des trucs de fou. Ça ne sortira probablement pas mais c’est de la folie. Je parle là d’une centaine de chansons."

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts… sans trop y croire ! En attendant, vous pouvez toujours vous rejouer pour la énième fois sa vaste discographie et ses nombreuses apparitions sur les divers projets auxquels il a participé. Son dernier album en date "Kamikaze" est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, de quoi vous consoler !