Lil Nas X pense déjà à changer de nom en respect à la légende Nas !

Le phénomène Lil Nas X pourrait modifier son nom de scène à l’avenir pour respecter la légende du Queen, Nas…

Dès son premier morceau, le jeune Lil Nas X s’est imposé dans le rap game en dominant les charts et en innovant musicalement parlant. Grâce à l’efficace "Old Town Road", le blaze de Lil Nas X s’est fait une place dans le milieu du rap, un nom qui pourrait être modifié à l’avenir face au respect qu’il a envers la légende Nas.

Lil Nas X, ce nom ne vous dit rien ? Plus brièvement, ce rappeur est le premier à mélanger la trap et la country, un remix étrange certes mais particulièrement entraînant. Retiré de la catégorie country de Billboard, la polémique engendrait par ce boycotte lui a tout de même permis de s’imposer au sommet des différents classements, Lil Nas X n’a désormais plus rien à envier à ses concurrents.

Cependant, un tel nom peut poser quelques problèmes… Alors que la légende de New York et particulièrement du Queens se prénomme Nas, certains fans ont du mal à valider son speudonyme tout comme l’acteur chevronné Michael Rapaport. Cet homme ne gardant jamais son opinion pour lui-même s’en est pris au rappeur sur Twitter : "Que diriez-vous de Kareem Abdul Jabbar X ? Ou peut-être Robert DeNiro X ? Ce sont des originaux, non ?" Dans la foulée, Lil Nas X a répondu au commentaire de Michael Rapaport de la meilleure des manières : "Nas est une légende et mon nom de scène n’a jamais manqué de respect. En fait, je pourrais le changer à l’avenir."

Qu’en pensez-vous ? Est-il vraiment utile de le modifier ? Une chose est sûre, ça n’enlèvera rien à son talent !