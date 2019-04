Eminem : Stan vient de faire son entrée dans le dictionnaire !

La puissance d’Eminem a encore frappé ! Dix-neuf ans après, "Stan" fait son entrée dans le dictionnaire…

Mais quand s’arrêtera-t-il ? Dix-neuf ans après le succès de son single "Stan", le prénom devient un nom propre et un verbe en intégrant le dictionnaire !

Est-il vraiment nécessaire de résumer la carrière d’Eminem ? Si oui, résumons très rapidement. Découvert et porté par Dr Dre, Eminem est devenu, en l’espace de dix ans, le plus grand rappeur du monde, du moins au niveau des chiffres. Plus grand vendeur de la décennie dernière toutes catégories confondues, un film à succès intitulé "8 Miles" dont le titre phare "Lose Yourself" fût couronné d’un Oscar, des centaines de millions d’albums vendus à travers le monde, Eminem n’a plus rien à prouver et pourtant, il continue de nous surprendre !

Extrait de son album "The Marshall Mathers LP", un classique du rap, "Stan" est sans aucun doute l’un des plus gros succès de sa carrière. Ce storytelling marquant et narrant la vie d’un fan d’Eminem très perturbé causant la mort de sa femme est devenu un hymne en la matière. Alors que certains fans sont parfois trop admiratifs de leur idole, on se rappelle le cas John Lennon tombé sous les balles d’un fan, "Stan" les définissait au travers de ce morceau.

Une définition qui vient de prendre tout son sens puisque le mot Stan vient de s'intégrer aux pages du Merraim-Webster Dictionary, voici sa définition officielle en tant que nom : "Fan extrêmement ou excessivement enthousiaste et dévoué". Stan est également devenu un verbe comme en atteste cette définition également présente dans le dictionnaire : "Manifester son fanatisme à un degré extrême ou excessif : être un fan extrêmement dévoué et enthousiaste de quelqu’un ou de quelque chose."

Nul doute que Eminem a encore beaucoup de chose à nous apprendre !