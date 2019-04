Damso a écrit le morceau "Pleurer" présent sur "Antidote", le futur projet de Shay !

Shay a révélé au cours d'une interview, que Damso lui avait écrit le titre "Pleurer" qui sera présent sur "Antidote" !

Après avoir quelque peu disparu de la scène hip-hop française suite au succès de “Jolie Garce”, Shay a prévu de revenir en force avec un nouvel album nommé “Antidote” qui sortira le 10 mai prochain. A l’occasion de cette future sortie, la rappeuse enchaîne actuellement les interviews pour faire sa promotion et est ainsi passée par les locaux de nos confrères de Rapelite.

Au cours de cet entretien on apprend notamment que la jolie garce a reçu un morceau écrit par Damso qui sera présent sur “Antidote”. Selon Shay, Dems serait très proche d’elle et aurait réussi à composer un texte fidèle et représentatif de thématiques que la rappeuse n’arrivait pas à mettre en chanson. Nommé “Pleurer”, le titre sera donc bientôt disponible et s’annonce inédit, quand on connaît la plume de Damso.

“Damso est quelqu'un qui me connaît personnellement. On se connait depuis longtemps. Et il y a des choses que je lui ai raconté que je n'arrive pas à dire en musique. Il me demande pourquoi, et je lui dis que je n'y arrive pas. Un jour il m'appelle et il avait écrit le texte. Et c'est fou car les mots sont tellement bien choisis, c'est vraiment moi.” Le passage se situe aux alentours de 34 minutes et 35 secondes, on vous laisse le découvrir ici :

Ce n’est pas la première fois que l’on compose pour Shay puisque son frère plus connu sous le nom de Le Motif, producteur et rappeur, a également eu l’occasion d’écrire ou de co-écrire certains textes de la rappeuse. Se faire aider dans l’élaboration des lyrics est une pratique déjà de plus en plus répandue aux U.S.A, qui s’exporte progressivement en France.