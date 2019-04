Rich The Kid recherche un rouleur de joints personnel !

Cet été, Rich The Kid recrute un rouleur de joints personnel pour sa nouvelle tournée et payé…

Nous avons le job d’été de rêve pour vous ! Dites adieu aux petits boulots inintéressants et sous-payés grâce à l’annonce de Rich The Kid. Ce dernier est à la recherche d’un rouleur de joints personnel l’accompagnant dans sa tournée d'une trentaine de dates à travers le monde...

À l’instar de Waka Flocka Flame en 2014, qui proposait la modique somme de 50 000 dollars pour qu’une personne lui roule ses joints durant toute une année, Rich The Kid ne compte pas perdre de temps et souhaite s’enfumer le cerveau sans prise de tête. Une idée qui lui est venue lors du 4/20 Day, une journée nationale de la weed aux USA.

Pour ce job de rêve, Rich attend vos CVs ! Par message ou vidéo, vous devrez vous démarquer pour obtenir ce boulot rémunéré 5 000 dollars. Par mois ? Malheureusement non ! Cependant, vous serez certainement nourris, logés, et blanchis tout en faisant le tour du monde et en roulant des gros joints pour ce rappeur déjanté et son équipe toute aussi allumée, de quoi passer de bon moment !

Au programme : Plus de 35 dates à travers le monde entre le mois de mai et celui d’août, une tournée s’achevant à Beverly Hills. Pour 5 000 dollars, ça vaut tout de même le coup, vous ne trouvez pas ?

Pour postuler, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rich The Kid, et soyez bons !