Shay dévoile la date de sortie et la cover de son nouvel album !

Son projet "Antidote" arrive à grands pas...

C’est sur les réseaux sociaux que Shay a fait deux belles révélations. Sur un poste dévoilé ce week-end, la chanteuse nous en dit plus sur son album à venir.

Intitulé “Antidote”, ce dernier vient de se voir attribué une cover officielle en deuxième partie de sa publication. Simple et efficace, cette dernière annonce d’emblée la couleur de l’opus.

“J’crois que j’viens de dévoiler la cover de mon prochain album .. ???????? #ANTIDOTE #10MAI ????”

En légende c’est la date de sortie que l’on peut découvrir. Il faudra donc faire preuve de patience jusqu’au 10 mai prochain pour découvrir ce que Shay nous a préparé !

Fraîchement devenue la nouvelle égérie de la marque Puma, l'artiste compte un public de plus en plus fidèle et réactif. Si les clips "Jolie" en novembre dernier, "Cocorico" et "Notif" ont connu un grand succès, son opus est extrêmement attendu. Trois ans après son premier projet "Jolie Garce", Shay s'apprête à révélé le deuxième, plus motivée que jamais. Après son départ du label de Booba, 92i, la rappeuse s'est relevé avec brio.

Pour le moment, aucune tracklist n’a été révélée, restez donc bien à l’affût, cela pourrait peut-être surgir à un moment ou à un autre…