Eminem fête sa 11ème année sans drogue !

Le rappeur partage une photo pour le moins parlante...

C’est sur les réseaux sociaux qu’Eminem a publié une photo pour marquer sa 11ème année d’absence de drogue.

Le rappeur de 46 ans a partagé avec son public une image de lui tenant une pièce avec l'inscription “XI” sur celle-ci, une belle récompense bien méritée.

En légende : "11 ans - toujours pas peur.”

The Marshall Mathers a été en effet extrêmement dépendant dans son passé, certaines sources disent qu’il prenait jusqu'à 30 Vicodin par jour, ainsi de nombreux Valium pour ne pas tout citer.

Dans un témoignage, le rappeur déclare qu’il ne sait pas à quel moment il a commencé à consommer beaucoup trop.

Il a poursuivi en expliquant que parce qu'il prenait des médicaments sur ordonnance, il n'avait jamais eu le sentiment qu'il avait vraiment un problème : "Les gens ont essayé de me dire que j'avais un problème. Je répondais : Je ne suis pas en train de tirer de l'héroïne. Je ne suis pas en train de me mettre de la coke dans le nez. Je ne fume pas de crack. "

Cependant, en 2007, il a fait une overdose de méthadone et a eu de nombreux problèmes par la suite. Il a déclaré: "Les médecins m'ont dit que j'avais fait l'équivalent de quatre sacs d'héroïne ... Si j'étais arrivé à l'hôpital environ deux heures plus tard, je serais mort. (...) Mes organes se fermaient. Mon foie, mes reins, tout. (...) Ils allaient devoir me mettre en dialyse. Ils ne pensaient pas que j'allais y arriver.”

En dépit de son vœu d’arrêter de consommer de la drogue, il a déclaré qu'il avait récidivé un mois après sa libération, mais après avoir parlé à ses enfants et compris qu'il devait être là pour eux, il s'était lancé dans un programme de désintoxication épuisant.

"J'étais littéralement debout 24 heures par jour pendant trois semaines d'affilée", a-t-il déclaré.

En plus de ne pas dormir, il devait également "retrouver ses habiletés motrices" et "retrouver ses aptitudes pour parler", mais il a cependant un message pour quiconque traversait une situation similaire, ajoutant: "Ça va mieux"…