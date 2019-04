6ix9ine attaqué en justice par un rappeur danois !

Tekashi69 n'en a pas fini avec les problèmes...

Alors que la situation de 6ix9ine cumule les problèmes avec la justice, on dirait bien que cela n'est pas prêt de s'arrêter là pour lui. En attente de savoir s'il sortira de prison en septembre s'il passera une bonne partie de sa vie derrière les barreaux, une nouvelle accusation vient s'ajouter à la longue liste.

C'est en effet un rappeur danois, Sleiman, qui a intenté une action en justice contre lui. Selon les dires, il aurait demandé à 6ix9ine un featuring que ce dernier aurait accepté pour la modique somme de 100 000 dollars. Pourtant, au moment de dévoiler le titre officiellement au public, le label de Tekashi, 10K Projects, s'y serait opposé fermement. Selon eux, ils possèderaient tous les droits sur le morceau et auraient le droit de prendre cette décision qui les arrangeait vu la situation critique de l'artiste.

Sleiman attaque donc 6ix9ine et demande à être rembourser totalement.

Incarcéré depuis le mois de novembre dernier, il se trouve dans une situation très compliquée et cette nouvelle ne pas pas l'arranger. Pourtant, il semble garder espoir. C'est en effet une nouvelle stratégie qui pourrait lui sauver la mise selon lui.

Soupçonné de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs ou encore de menaces avec armes, nombreux sont les chefs d’accusation reconnus par la star new-yorkaise. En collaboration avec le Nine Try Gangsta, un gang virulent affilié aux Bloods,Tekashi s’est très mal entouré aux fils des années et commence à payer l’addition.

Alors que ces derniers ont tenté, tant bien que mal, de l’assassiner après une embrouille ayant eu lieu peu avant l’arrestation du rappeur, ils devront collaborer avec la justice afin de permettre la libération de 6ix9ine...