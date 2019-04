Vald annonce la sortie de son nouvel album !

Le rappeur dévoile un concert haut en surprises...

C’est lors de sa date au printemps de Bourges que Vald a fait une annonce pour le moins remarquable. Alors que le rappeur était sur scène en plein live en train de défendre son opus “Xeu” le 18 avril dernier, donc hier, il a décidé de faire une déclaration publique dont on se souviendra : son prochain album verra le jour en septembre !

Histoire de mettre encore plus l’eau à la bouche, l’artiste a également laché un morceau inédit, au plus grand plaisir de ses supporters présents ce soir là. Impatients de découvrir ce que l'artiste nous prépare, ils ont déjà pu se faire une petite idée de ce qu'il a dans la tête.

Pour rappel, Vald avait déjà commencé à teaser son troisième album studio sur ses réseaux sociaux avec une légende toute simple : “L’album arrive”. L’auteur de "Désaccordé", titre le plus écouté sur la plateforme de streaming Spotify en 2018, est bien sûr attendu au tournant. Toujours très actif et déterminé, le rappeur qui a connu un grand succè avec "Xeu" et avec et la mixtape "NQNT 33" est dans une très bonne lancée. Sur les réseaux sociaux, les commentaire fusent et l'attente se fait grande.

D'ailleurs, si vous voulez le voir en concert, Vald continue sa tournée avec un passage au festival We Love Green et à Garorock en juin notamment !

Si nous savons que le nouvel opus sortira après l'été, nous n’avons pas la date exacte de la sortie, mais cela ne devrait pas tarder à arriver. En attendant, on vous laisse découvrir l’extrait inédit dévoilé en plein concert. Restez bien connectés !