Sofiane va interpréter Gatsby le Magnifique !

Rappeur et acteur, Fianso a annoncé hier qu’il allait interpréter de nouveau le rôle de Gatsby au studio 104 de la maison de la radio !

Après des années de galères, de travail et d’acharnement, Sofiane a enfin réussi à percer dans le rap depuis 2016 avec les freestyles "#JesuispasséchezSo" puis des albums à succès les années suivantes, et profite aujourd’hui d’une célébrité méritée qui lui permet de se lancer dans des projets divers et variés. Cinéma, musique, production, intervention à Sciences Po, ou gestion de son label Affranchis Music, le rappeur du Blanc-Mesnil est partout ! C’est à se demander si le créateur de “Rentre dans le cercle” a encore du temps pour lui.

Pourtant, Fianso a décidé de s’engager dans un projet tout nouveau : le théâtre. Alors qu’on l’avait déjà vu au festival d’Avignon l’année dernière en juillet pour le rôle principal la pièce "Gatsby le Magnifique" tirée du livre du même nom, le rappeur a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait interpréter de nouveau ce même spectacle à la maison de la radio à Paris les 2 et 3 mai prochain. En plus de Gatsby, on a pu voir Sofiane dans le le show “C’est tout pour moi” de Nawel Madani ou encore dans "Mauvaises Herbes", le film de Kheiron.

Avec son charisme et sa capacité à rassembler et capter un auditoire, il n’est pas si étonnant de voir que l’artiste réussisse aussi bien dans les sphères du cinéma et du théâtre. Une réussite exemplaire qui prouve à tous que même en venant des quartiers, de la rue ou des banlieues on peut s’élever et s’imposer dans des milieux qui peuvent paraître inaccessible. Fianso va peut-être, qui sait, ouvrir de nouvelles portes pour les jeunes générations avec ce genre d'initiative.