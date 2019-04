Eminem ne serait pas représentatif de Détroit selon Sada Baby !

C'est lors d'une interview accordée au média Say Cheese TV que le rappeur Sada Baby a créé polémique. Alors que l'artiste devait faire son top 5 des meilleurs rappeurs de sa ville, Détroit, sa réponse a surpris tout le monde. Evidemment, lorsque l'on pense à ce lieu, c'est Eminem qui nous vient immédiatement en tête. Véritable légende du rap, Slim Shady a toujours été attaché à sa ville d'origine et n'a pas manqué de communiquer dessus.

Pourtant, dans le classement de Sada Baby, Eminem n'apparaît pas... On y retrouve Blade Icewood, Big Sean, DeJ Loaf, Tee Grizzley ou encore lui-même, mais c'est tout. Bien sûr, sa réponse n'a pas été le fruit du hasard. Il nous explique :

« Non. Issu de Detroit ? Pas du tout. Tu parles de mon Détroit ? Je ne savais pas que nous avions des caravanes jusqu’à ce que je vois 8 Mile. Et je ne connais toujours personne qui connait ce n**ga. (...) Il n’est pas un rappeur de rue. "

Si l'on pense que la notoriété d'Eminem est acquise depuis lontemps, certains semblent être réfractaires à son talent et à son intégrité. Selon Sada Baby, The Marshall Mather n'est absolument pas représentatif de Motor City, loin de là.

Le rappeur Bizarre n'a pas manqué de réagir sur Twitter dans la foulée :

"Comment se fait-il que vous réalisiez une interview à Detroit et que vous demandiez si Eminem figure dans le Top 5 ou non. Non Eminem ne fait pas partie du Top 5 à Detroit. Eminem fait partie du Top 5 du monde ni ** a!"