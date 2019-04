Alonzo annonce un nouvel album des Psy4 de la Rime !

Alonzo a annoncé dans une interview sur M6, que les Psy4 de la Rime devraient faire leur grand retour avec un nouveau projet !

Groupe légendaire, régulièrement cité parmi les influences des rappeurs marseillais et des rappeurs français en général, les Psy4 de la Rime sont des pionniers du rap de la cité phocéenne. Composé de Alonzo, Soprano, Vincenzo et DJ Sya Styles, malheureusement décédé d’un cancer en 2015, le groupe a sorti son dernier projet “4ème Dimension” en 2013. Depuis, le crew formé en 1995 n’a donné aucun signe de regroupement, laissant Alonzo et Soprano devenir les stars qu’ils sont aujourd’hui tandis que Vincenzo se retirait plus ou moins du hip-hop.

La surprise a donc été de taille lorsque le Papé, invité dans l’émission "M6 Musique Live" pour la promotion de son dernier album “Stone” sorti le 12 avril dernier, a annoncé que le groupe allait prochainement refaire surface avec un projet : “Je pense, alors la date je ne sais pas, qu’on va sûrement, si Dieu le veut, refaire un album avec les Psy4 de la rime, c’est-à-dire Vince, Sopra, en pensant fort a Sya Styles”.

Une déclaration surprenante quand on sait que les Psy4 n’ont rien sorti depuis 6 ans et que s'il n’y a pas vraiment eu de conflits entre ses membres, ils ont chacun désormais leurs priorités personnelles. En plus des agendas de certains qu’il pourrait être compliqué de gérer, il faudra également trouver un remplaçant pour combler l’absence de DJ Sya Styles.

La date n’étant pas encore annoncée, l’album ne sera sûrement pas dévoilé avant un certain temps au vue de la récente sortie de “Stone”. Les nostalgiques et les amateurs de la scène hip-hop marseillaise devront donc patienter avant de découvrir un projet qui sera certainement très attendu dans la Cité Phocéenne.