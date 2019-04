Lil Nas X fait tomber le record de streaming de Drake avec “Old Town Road” !

Avec son dernier morceau “Old Town Road” devenu un véritable tube, Lil Nas X a battu le record de streaming sur une semaine détenu auparavant par Drake.

Le succès du morceau “Old Town Road” de Lil Nas X s’arrêtera-il un jour ? Le track est devenu si viral aux U.S.A qu’il a battu le record de streaming en une semaine détenu par Drake ! En effet, Lil Nas et son hit ont produit pas moins de 143 millions de streams durant la semaine se terminant le 11 avril. En comparaison, la star canadienne n'avait obtenu “que” 116,2 millions de streams pour son tube “In my Feelings” l’année dernière.

Sorti comme un single hybride entre country et rap, “Old Town Road” a rapidement pris de l’ampleur dans les classements d’écoutes hip-hop. Evincé des playlists country à cause des réticences du public de ce milieu, le morceau y a été remis grâce à un remix en collaboration avec la star Bill Ray Cyrus. Véritable légende de la musique américaine, le père de Miley n’a pas hésité à prendre ouvertement la défense de Lil Nas, à le soutenir en posant sur “Old Town Road” et en défendant le morceau comme un vrai titre de country. Un soutien qui se traduit dans les chiffres, puisque les flux de streams du morceau original et du remix sont comptabilisé ensemble dans le décompte du volume de streaming total pour les charts du Billboard et les classements d’écoute.

Fort de ce nouvel élan de hype, le track du rappeur continue de buzzer de façon fulgurante. Il s’exporte aujourd’hui à l’international et ne cesse de prendre de l’ampleur. C’est une belle revanche pour le jeune artiste, peu encouragé par ses proches à ses débuts, qui doit enfin profiter des fruits de tout son travail.