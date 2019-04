Schoolboy Q annonce la sortie de son nouvel album “Crash Talk” !

Après une longue attente sans sortir de projet, Schoolboy Q revient avec un nouvel album prévu pour le 26 Avril prochain !

Suite de son dernier album, “Blank Face LP”, le projet “Crash Talk” attendu dans une dizaine de jours, était à la base, censé sortir bien plus tôt, l’année dernière pour être précis. C’est suite au décès tragique de l’artiste américain Mac Miller que Schoolboy Q a annoncé avoir abandonné son opus, attristé par la disparition de son homologue rappeur.

Néanmoins, Q semble avoir changé d’avis pour le plus grand plaisir de ses fans, avec l’annonce sur Twitter juste après son passage au festival Coachella, de la sortie de ce nouveau disque. Une sortie que l’on pouvait anticiper au vue des récents très bons singles “Numb Numb” et “Chopstix” dévoilés par l’artiste au cours de ce dernier mois et probablement intégrés à la tracklist de “Crash Talk”.

Décidé à frapper fort, pour son cinquième album, l’artiste de Black Hippy ne cache pas son ambition. L’objectif du rappeur ? Etre le numéro 1 aux U.S.A, rien que ça ! C’est dans une story Instagram qu'il a annoncé ses desseins : "J'ai déjà été numéro 1 dans le pays et je ne vais pas mentir, je veux redevenir numéro un dans le pays. F*ck tout ce truc de numéro 2 mec.”.

ScHoolboy est tellement déterminé, qu’il s’est même déclaré prêt à utiliser les machines pour modifier les flux des streams, évoquées par J.Cole dans le morceau “A Lot” issue de l’album "I Am > I Was" de 21 Savage. “Alors J. Cole, comment s'appelait la machine que ces n*ggas utilisent pour les faux flux ? Parce que je veux l’emprunter.”

On espère pour le très bon rappeur qu’est Schoolboy que les machines de streams ne seront pas nécessaire au succès de “Crash Talk”...