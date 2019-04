Usky propose sa propre vision du rap avec "Porte Dorée" saison 2 !

Découvrez "Porte Dorée" saison 2 sans plus attendre...

On l'attendait depuis longtemps, ça y est, la saison 2 de "Porte Dorée" a enfin vu le jour. Si l'on a appris la bonne nouvelle en beauté le 14 mars dernier avec la révélation du premier clip, ce dernier a été très bien accueilli par la fanbase du rappeur, toujours aussi présente. C'est donc "Fossette" en featuring avec Jok'Air que l'on a pu visionner il y a un mois : entre rap et rock, Usky a annoncé de suite la couleur. Avec un style maturé et posé, il semble avoir trouvé précisément la teneur musicale qu'il recherchait.

Deux semaines après, l'artiste continuait à nous préparer à la sortie de son projet avec un nouvel extrait, "Pour Voir". Sensuel et authentique, cette deuxième vidéo continuait de mettre la barre de plus en plus haute. Réalisée par Baeby Mama comme la précédente, elle a su nous montrer l'univers prenant d'Usky à travers des images aussi fortes qu'esthétiques.

Alors que de nombreux projets ont vu le jour vendredi dernier, l'EP "Porte Dorée" saison 2 faisait également son entrée sur les plates-formes de streaming. 10 titres et un seul featuring, voici ce qui est prévu au programme. Si chaque titre se démarque clairement, on retrouve une trame principale bien marquée. Le petit plus de l'opus, c'est le dernier titre. Lorsque l'on se rappelle du succès de son morceau "Talons" présent sur le précédent EP, c'est à une version acoustique de ce titre que l'on a le droit.

Avec des tendances parfois plus rap, parfois plus rock, Usky prend place avec un style bien affirmé qui lui est propre.

Si vous voulez le voir défendre "Porte Dorée" saison 2 en live, l'artiste se produira le 25 mais prochain à la Boule Noire à Paris. Et pour écouter le projet, ne perdez pas de temps, ça se passe par ici !