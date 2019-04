PNL : les chiffres de vente de "Deux frères" sont complètement fou !

Le duo éclate les scores...

Il y a une semaine, le 5 avril pour êtres exacts, PNL sortait son album tant attendu : “Deux frères”. Si l’engouement s’est fait sentir de suite, les chiffres de vente de l’opus sont complètement fou !

Ce sont en effet 113 214 équivalents ventes (62 787 physique, 40524 streaming et 9 902 digitale) que N.O.S et Ademo ont effectué en 8 jours. Un score spectaculaire. Rappelons nous également que le clip “Au DD” dévoilé le jour J a récolté à lui tout seul 12 millions de vues en à peine 24h.

Toujours aussi forts en marketing et en communication, PNL a eu la brillante idée de sortir leur album en deux éditions… Et il faut croire que leur idée a payé. Sur la plateforme Spotify, avec 19 millions d’écoute en trois jours, les artistes étaient les plus streamé du monde également, devant Queen ou encore Coldplay !

AVec ces chiffres pour le moins historique, le duo brise le record d'Orelsan avec son album "La fête est finie" sorti le 20 octobre 2017.

Devenu disque de platine en seulement six jours, “Deux frères” fait rentrer PNL dans une autre dimension. Niveau publicité, Ademo et N.O.S ont mis la barre extrêmement haute aussi. On a pu voir leur portrait affichés sur des ubers parisiens, ou encore un bus à leur effigie descendre l'avenue des Champs-Elysées le jour de la sortie de leur album.

Leur succès est énorme, et il ne cesse de grandir. Avec un double disque de platine pour "Le Monde Chico" , un disque de diamant pour "Dans La Légende", et un platine pour "Deux Frères" en seulement cinq jours, on se demande bien ce que PNL nous réservera pour la suite !