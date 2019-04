Kaaris vient de signer le contrat de son combat contre Booba !

Deux signatures et une date pour ce combat tant attendu entre Kaaris et Booba...

HALLELUJAH ! Alors qu’on ne pensait jamais vivre ce moment, Kaaris vient tout juste de signer le contrat de son combat contre Booba, une date est même annoncée…Depuis leur fight sauvage à Orly causant des dizaines de milliers d'euros de dégâts, annulant des vols et les envoyant même derrière les barreaux pendant un mois, les deux rappeurs ont misé sur un second round mais cette fois-ci selon les régles et dans une cage de MMA. Cette belle histoire se concrétise et devrait se réaliser d'ici la fin de l'année !

Des jours, des semaines, des mois… pas une seconde ne passée sans entendre parler de ce combat spectaculaire entre ces deux rappeurs français annoncé depuis janvier dernier. Après de longues négociations, que ce soit en Tunisie ou en Suisse, des passages télé, des insultes, des menaces… la rencontre entre K2A et B2O aura bel et bien lieu grâce à la signature de Kaaris.

Prévu au mois de décembre prochain en Suisse, ce combat organisé par la SHC devrait attirer des milliers de personne prêtes à tout pour assister à ce règlement de compte en bonne et due forme ! Nous vous tiendrons informés dès la mise en vente des places, en attendant, voici la signature tant convoitée de Kaaris. Et selon vous, qui des deux remportera ce combat légendaire ?