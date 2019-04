Kodak Black insulte The Game de strip-teaseur !

Rien n’effraie Kodak Black qui s’aventure dans un nouveau clash avec The Game…

Jeune et inconscient, Kodak Black s’aventure dans un nouveau clash avec The Game dans lequel il pourrait perdre quelques plumes ! Le 31 mars dernier, Nipsey Hussle se faisait assassiner devant son magasin. Un meurtre ayant choqué une grande partie du rap game et autres célébrités, en dehors de Kodak Black.

Kodak s’est fait recadrer face à sa remarque très déplacée sur Lauren London, femme du défunt rappeur. Ce dernier a tout simplement prévu de séduire la femme de Nipsey comme annoncé lors d’un live Instagram, tout en affirmant lui donner un an pour pleurer et faire son deuil. Des mots choquants qui ne sont pas passés à coté de The Game lui conseillant de fermer sa gueule.

Si Kodak s’est excusé sur ses paroles envers la femme de Nipsey, il a tout de même mal digéré la remarque de The Game. Lors d’un nouveau live, l’interprète de "Zeze" s’est emporté de nouveau : "T’étais un booty shaker, un strip-teaseur, 50 Cent a dû t’arracher de la barre de pole-dance pour te signer. Laisse moi tranquille, arrête de parler de moi." Des mots qui devraient énerver le membre de G-Unit qui pourrait également être soutenu par 50 cent !

Bon chance Kodak...