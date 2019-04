Kazmi : La nouvelle signature du label Play Two !

Aux côtés de Maître Gims, Kazmi rejoint l’écurie de TF1 et leur label Play Two...

Originaire de Panam, la carrière de Kazmi vient de prendre son envol. Nouvelle signature du label Play Two de TFI, l’artiste envahira prochainement les plateformes de streaming, à l’instar de la star du label bien connue sous le nom de Gims.

Anciennement nommé Mikamikaz, l’artiste n’est pas inconnu du public depuis 2015 et son titre "Laissez-moi dans mon D". Visionné plus d’un million de fois, le désormais Kazmi s’est constitué une fan base qui s’apprête à le suivre dans cette aventure palpitante. Véritable artiste, rien n’effraie le jeune Kazmi. Que ce soit en solitaire, sur la bande originale du film "Taxi 5" et plus précisément sur le titre "Gamos" ou en feat avec le hitmaker Lartiste pour "Le Moral", Kazmi compte bien se faire entendre ses prochains mois.

Aux côtés de Play Two, Kazmi prépare son premier projet sous les couleurs de TF1. Ce LP en compagnie du producteur de renom Kore pourrait sortir cette année, un premier single devrait arriver d’ici peu. En attendant, on vous laisse mater la signature de son contrat musical ci-dessous, bravo !