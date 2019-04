The Weeknd au programme de la saison 8 de "Game of Thrones" !

L'artiste dévoilera un titre inédit aux côtés de SZA et Travis Scott...

Le 14 avril est une date très attendue, et pour cause. Le premier épisode de la huitième saison de la fameuse série "Game of Thrones" sera dévoilé officiellement sur HBO (OCS en France). Avec un engouement à échelle internationale, la saga réunit des millions de spectateurs à chaque fois.

Si la BO de chaque proposition filmatographique est très importante, le choix suivant n'a pas été pris au hasard. C’est en effet The Weeknd qui aura l’honneur d’illustrer musicalement la suite de la série à travers un titre inédit. Lundi dernier, dans le média Pitchfork, nous apprenions la nouvelle qui a créé de suite un bel enthousiasme.

L’auteur canadien de "Starboy" ne sera pas tout seul pour ce morceau. Ce sont les artistes Travis Scott et SZA que l’on retrouvera à ses côtés. Un beau programme. Très à la page musicalement parlant, les réalisateurs de la série avaient d’ailleurs également pensé à donner un petit rôle à Ed Sheeran dans un épisode précédent. Un joli clin d’oeil.

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’un album entier largement inspiré de la série verra aussi prochainement le jour par la même occasion. Intitulé “For the Throne”, l’opus comportera des morceaux d’A$ap Rocky, Joey Badass ou encore Ty Dolla Sign pour ne pas tous les citer !

On vous laisse visionner la vidéo de la soirée d’avant-première de la dernière saison de GOT dans laquelle il se pourrait que l’on ai déjà entendu le fameux titre selon plusieurs médias américains. A suivre…