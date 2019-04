Lil Nas X : L’étudiant devenu star de la country / rap !

Entrez dans l’univers de Lil Nas X, au sommet des charts dès son premier morceau mélangeant habilement la country et le rap…

Lil Nas X, ce nom ne vous dit rien ? Cela ne devrait plus tarder ! Phénomène à travers le monde dès son premier morceau "Old Town Road", le jeune étudiant devenu star de la country / rap se présente lors d’une interview pour le TIME, on vous raconte son histoire ci-dessous.

Originaire d’Atlanta, Lil Nas X est un jeune plein de rêves. Étudiant il y a tout juste huit mois, Montero Lamar Hill, de son vrai nom, a tout quitté pour se consacrer à sa musique : "Au début mon père disait : Il y a un million de rappeurs dans ce secteur. Il voulait que je retourne à l’école."

Dans cette même interview pour TIME, Lil Nas X s’est exprimé sur sa vie avant le succès de son premier single : "Tout était très stressant. Je dormais probablement trois heures, restais sur Internet pour essayer de promouvoir ma musique chez ma sœur avant de rentrer à la maison. Je dormais par terre, je ne voulais pas rentrer à la maison, je savais que mes parents seraient fâchés contre moi. J’avais des maux de tête, presque quotidiennement, privé de sommeil."

Sans relâche, Lil Nas travaille son rap et compose sa première chanson "Old Town Road" : "Old Town Road est arrivé après une période où je me sentais comme si j’étais à court d’options. Je vivais avec ma sœur. Elle en avait presque marre que je sois là. C’est de là que viennent les paroles : Je veux tout laisser derrière moi. Mais pendant le mois où je me suis mis à le faire, je lui ai donné un sens différent, de sorte que le chemin de la vielle ville soit le symbole du succès. […] La partie où je dis : Personne ne peut rien me dire se réfère à mes parents : Vouloir que je retourne à l’école, ne pas penser que c’est aussi probable que je réussisse."

Lil Nas sort enfin son morceau. En premier lieu, le titre n’atteindra aucun classement mais deviendra l’un des memes les plus renommés de TikTok. Les utilisateurs de l’application se transformaient en cowboys et cowgirls sur la bande-son de "Old Town Road" dans des vidéos visionnées plus de 67 millions de fois : J’ai fait la promotion de la chanson comme même pendant des mois, jusqu’à ce qu’elle rejoigne TikTok et qu’elle devienne bien plus grosse. Je connaissais assez TikTok : j’ai toujours pensé que ses vidéos seraient ironiquement hilarantes. Lorsque je suis devenu un sujet d’actualité, ce fut un moment fou pour moi. Beaucoup de gens vont essayer de minimiser cela, mais je l’ai vu comme quelque chose de plus grand.

Un succès qui lui a permis de signer un contrat d’enregistrement avec Columbia : "Je voulais rester indépendant parce que je pensais qu’il était impossible que je puisse avoir le contrôle pour créer le type de musique que je veux. J’ignorais en fait beaucoup d’étiquettes. J’ai vu la photo de ce type sur Instagram et quelque chose m’a dit de faire défiler vers le bas. Je ne savais pas qui il était à l’époque et je voulais voir ses cheveux sur la photo, pour une raison quelconque. Ensuite, j’ai lu le message et découvert qu’il s’agissait du président-directeur général de Columbia, Ron Perry. Je lui ai téléphoné pour lui expliquer pourquoi je ne voulais pas signer. Il m’a dit qu’il avait une vision pour moi, et il a pratiquement tout vu comme je le voyais, d’une certaine manière. C’était un moment surréaliste. J’avais aussi le contrôle créatif."

À seulement dix-neuf ans, son single country / rap sort sous les couleurs de son nouveau label et grimpe au sommet du Top 50 américain, du classement mondial spot music aux Usa et figure actuellement au 15e rang du Billboard Hot 100. Un morceau mis en avant par son clip et ses images du célèbre jeu Red Dead Redemption. Cependant, fin mars dernier, sa chanson est retirée du tableau Hot Country Songs déclarant que son inclusion initiale était une erreur. Selon certains, cette exclusion serait dû à sa couleur de peau, mal perçue dans le monde de la country.

Toujours présente dans le classement Hot R&b / Hip-Hop Songs, Lil Nas s’est exprimé sur cette affaire : "La chanson est un piège. Ce n’est pas l’un, ce n’est pas l’autre. C’est les deux. Il devrait être sur les deux." Et lorsque que le Time l'interroge sur cette suppression qui pourrait avoir une connotation raciale, Lil Nas reste plein d’humilité : "Je crois que chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, vous recevez toujours une sorte de mauvaise réception. Par exemple, quand le rap a commencé ou quand le rock and roll a commencé. Mais avec la country / rap, je ne veux en aucun cas prendre le crédit pour cela. Je crois que Young Thug serait l’un des plus grands pionniers dans ce domaine."

Désormais lancé, plus rien ne semble arrêter le jeune artiste. Et afin de faire entendre son morceau aux cowboys les plus endurcis, une version remixée de "Old Town Road" vient d’être publiée. En collaboration avec une star dans ce domaine connue sous le nom de Billy Ray Cyrus et pour être le père de Miley Cyrus, cette version acclamée de tous est actuellement à la seconde place du Top 50 mondial spotify, l’orignal ferme la marche du podium.

Pour résumer, Lil Nas X est le nouveau phénomène aux USA mélangeant la country et le rap ! Un artiste à suivre de près qui pourrait bousculer tous les codes d’ici peu de temps… Preuve ci-dessous, on vous laisse découvrir l’excellent "Old Town Road", remixé par le ténor du style et comptabilisant plus de vingt millions de vues en seulement quatre jours et sans clip !