Dr. Dre, Snoop Dogg et The Game réunis en studio pour l’album de ce dernier !

Pour son nouvel album, The Game collabore avec Dr. Dre et Snoop Dogg et lâche un extrait…

Pour son nouvel album, The Game fait les choses en grand ! Intitulé "Born to Rap", son neuvième album comportera au moins une piste en compagnie de Dr. Dre et Snoop Dogg, un extrait est déjà disponible. Trois légendes réunies en studio, les réseaux sociaux s’affolent ! Bien confortablement installés à Los Angeles d’où ils sont originaires, les trois artistes et toute leur équipe composent le prochain hit de The Game. Dans cette vidéo postée sur Twitter et Instagram, l’extrait nous permet tout de même de saisir l’ambiance du morceau. Tel un hommage au regretté Nipsey Hussle, dont la voix retentie à certains moments, cette production west coast nous fait déjà saliver ! Toujours aussi mystérieux quant à la sortie de son neuvième album "Born to Rap", The Game nous prépare du très, très sale comme en atteste la vidéo ci-dessous, un premier single pourrait voir le jour d’ici peu à en croire le thème du morceau.