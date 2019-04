PNL disque d’or en trois jours et en physique !

En seulement trois jours, les "Deux Frères" se rapprochent du platine et frôlent le disque d’or rien qu’en physique…

Il fallait s’y attendre… Attendu depuis "Dans la légende" dévoilé en 2016, PNL est revenu choquer la France avec son nouvel album "Deux Frères". Un album frôlant le platine et qui peut prétendre au disque d’or en seulement trois jours, et rien qu’en comptant les physiques !

Nous comprenons désormais Columbine et la décision de reporter la date de sortie de l’album. Comme prévu, les phénomènes du rap français ont livré leur troisième album "Deux Frères". Dès le premier single, "Au DD", PNL a battu tous les records sur YouTube ainsi que sur les plateformes de streaming. Confortablement installé dans les dix premières palces du Top Singles Streaming aux côtés de Ninho, le duo de Corbeil-Essones s’est envolé outre-Atlantique afin d’intégrer le Top 10 des artistes les plus influents de la semaine selon Billboard.

Entre leur collaboration avec Uber et la descente des Champs-Elysées tels nos champions du monde, entourés d’une horde de fans, nul doute que ce nouvel album allait créer un tsunami. En seulement vingt-quatre heures, un nouveau record s’est installé dans le vaste palmarès des deux frères qui semblent inarrêtables.

Et afin de confirmer tous ces dires, les scores des ventes viennent de tomber, et c’est tout bonnement époustouflant. En seulement trois jours d’exploitation, 74 223 exemplaires ont été écoulés dont 45 346 en physique, 20 464 en streaming et 8 412 en téléchargement. Un virulent succès qui envoie de nouveau Ademo et Nos en orbite !