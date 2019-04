6ix9ine remit en liberté d’ici la fin de l’année ?

Incarcéré depuis novembre, 6ix9ine pourrait être libéré en fin d’année, à une seule condition…

Des projecteurs de la scène à ceux des miradors, 6ix9ine a vu sa carrière s’effondrer après une ascension fulgurante. Incarcéré depuis novembre dernier, le rappeur pourrait être relâché d’ici la fin de l’année, si ses anciens compères du Nine Trey collaborent également avec la justice.

Soupçonné de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs ou encore de menaces avec armes, nombreux sont les chefs d’accusation reconnus par la star new-yorkaise. En collaboration avec le Nine Try Gangsta, un gang virulent affilié aux Bloods, Tekashi s’est très mal entouré aux fils des années et commence à payer l’addition.

Alors que ces derniers ont tenté, tant bien que mal, de l’assassiner après une embrouille ayant eu lieu peu avant l’arrestation du rappeur, ils devront collaborer avec la justice afin de permettre la libération de 6ixe9ine. Une solution qui permettrait de ne pas aller jusqu’au procès et d’effacer les preuves à son égard accumulées jusque-là !

Une stratégie qui aurait peu de chances d’aboutir, mais qui serait le seul et unique moyen pour Tekashi de sortir. Dans le cas contraire, plusieurs années de prison pourront être retenues contre l’artiste en cas de collaboration avec le gouvernement, et encourrait de 47 ans à la prison à perpétuité s’il décide de garder ses secrets.