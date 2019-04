Big Sean de retour en studio avec A$ap Rocky !

Après une longue absence, Big Sean annonce son retour avec A$ap Rocky…

Attendu depuis "I Decided" et "Double or Nothing" en collaboration avec Metro Boomin en fin d’année 2017, Big Sean remet la machine en route et collabore avec A$Ap Rocky pour son come-back. Disparu des radars pendant deux ans, Big Sean est sorti de son silence le 25 mars dernier. Après son long combat contre l’anxiété, le rappeur s’est exprimé sur son absence sur son compte Instagram.

Alors que toutes ses vielles vidéos ont disparu, seuls trois vidéos face-caméra viennent alimenter sa page dans lesquels il nous éclaire sur ses longues vacances : "Je suis plus sage. Je vois les choses vraiment différemment. L’année dernière, pour mon anniversaire, j’ai commencé à ressentir cette mauvaise énergie. Je ne me sentais pas bien et je n’en comprenais pas les raisons. Je me suis retiré de tout ce que je faisais… parce que, quelque part, je me sentais perdu et je ne savais pas comment m’en sortir (…) Je savais donc que j’avais besoin d’une attention particulière."

Par la suite, Big Sean révèle davantage de détails quant aux raisons de son absence : "J’ai donc commencé une thérapie. J’ai vraiment eu un très bon thérapeute. J’ai eu la chance de pouvoir discuter avec des personnes super spirituelles. Ils m’ont fait me rendre compte que je passais à côté de ma vie, et cette chose était la clarté sur qui j’étais, ce que je faisais. Mes relations avec mes proches devenaient compliquées (…) J’ai dû me concentrer et analyser ma propre personne pour comprendre la nature de mes relations, et surtout le plus important, la nature de ma relation avec moi-même."

Ressourcé, Big Sean semble plus vivant que jamais et prêt à revenir sur le devant de la scène : "Tu ne peux pas dépendre de l’amour de quelqu’un. Alors j’ai commencé à faire des choses par moi-même, des choses que je n’aurais jamais imaginé faire un jour, comme du saut en parachute. Tout ce que je pensais être fun ! Et avec ça, je me suis redécouvert, une nouvelle force. Et désormais, je recommence à faire de la musique, et j’y prends de nouveau du plaisir."

Promettant que la meilleure musique de sa vie était encore à venir, sa nouvelle collaboration avec A$ap Rocky devrait chambouler le game. Dévoilée sur son compte Instagram, cette connexion entre les deux rappeurs reste pourtant mystérieuse, mais devrait voir le jour courant 2019 !