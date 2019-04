Nipsey Hussel : son frère sort du silence

De nouvelles informations sur le tueur présumé sont également révélés...

La mort prématurée de Nipsey Hussle, dimanche 31 mars, a été dévastatrice non seulement pour ses fans mais également pour ses proches comme Lauren London, sa petite amie de longue date et mère de leur fils Kross, âgé de deux ans.

Son frère aîné, Samiel Asghedom, a rompu son silence le 4 avril avec ABC News et a profité de l’occasion pour immortaliser le héros déchu de la ville natale de Crenshaw.

«C’était quelqu'un qui croyait au dur labeur, à la détermination et à la positivité d'une personne qui restait dans la région dans laquelle il avait grandi et qui fabriquait quelque chose à partir de rien (…) Il était un modèle pour les enfants, les mères, les grand-mères et la communauté qui le regardait grandir et le voyait comme un jeune (et maintenant) un père de famille”.

Alors que la famille de Nipsey Hussle cherche un lieu assez grand pour accueillir tous ses supporters lors de ses funérailles, l’enquête sur son assassinat continue d’évoluer.

De nouvelles informations ont été révélés sur Joyner Lucas, suspect du meurtre. C’est en effet de nombreux messages privés sur les réseaux sociaux que ce dernier aurait envoyé à Nispey Hussle pour lui demander un featuring, sans jamais pour autant obtenir de réponse… “How much for a feature brotha i need it please.” Prêt à payer pour faire de la musique avec lui, il n’aura pas réussi à avoir ce qu’il voulait…