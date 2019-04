Le trailer d'"How High 2" est enfin dévoilé !

Le film bientôt au cinéma...

C’est 17 ans après la sortie de “How High” que l’on peut enfin découvrir le deuxième volet. Si l’on se rappel que Redman et Method Man tenaient les rôles principaux, cette fois-ci c’est à un autre casting que l’on va avoir à faire. C’est en effet DC Young Fly et Lil Yachty qui ont été choisi cette fois-ci pour le casting.

Très déçus par cette nouvelle, de nombreux supporters s’étaient alors mobilisés pour mettre en place une pétition. Le but ? Réintégrer les deux membres du Wu-Tang Clan dans le film. Pourtant, la production est restée sur son choix. Les intéressés quant à eux, disent être tombés des nues également quand ils ont appris la nouvelle.

"Pour faire court, moi et Meth n’étions pas au courant de la transaction de ce film. (...) cette entité d’How High, la marijuana et le collège… C’était nos idées. Et lorsque le nouveau deal est arrivé, on n’était plus impliqué dedans. Le patron d’Universal et les gens avec lesquels nous étions en relation pour tourner How High 2 n’étaient même pas au courant. (...) Moi et Meth attendions un nouveau script à lire pour How High 2. Et tout d’un coup, on a des appels de partout genre: ‘Yo, Lil Yachty joue dans le film.’ ‘Yo, ça sera sur MTV’ et je suis là genre ‘Attends un peu… Qu’est-ce qu’il se passe?"

Alors que l'on a pu déjà découvrir quelques images du long-métrage il y a quelques semaines, cette fois-ci c'est donc le trailer que l'on peut visionner dès à présent. On vous laisse le découvrir en attendant la sortie du film le 20 avril prochain !