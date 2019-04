PNL diffuse ses morceaux en direct sur les Champs-Elysées !

Ademo et N.O.S ont encore frappé fort pour la sortie de leur nouvel album...

Si l’on attend le nouvel album de PNL depuis plusieurs mois, le duo que forment Ademo et N.O.S a enfin révélé au grand jour “Deux Frères”, vendredi 5 avril à minuit. Avec le morceau et le clip “Au DD” tourné littéralement dans la Tour Eiffel la semaine dernière, leurs supporters étaient déjà complètement convaincus avant même que le projet ne voit le jour.

Extrêmement malins dans leur communication, les deux rappeurs qui ne donnent pas d'interviews ont pris la décision de créer une surprise autour de la sortie de leur opus, et le moins que l’on puisse dire est que l'engouement que cette dernière a suscité était plus que spectaculaire.

Vendredi après-midi, sur les Champs-Elysées, avenue emblématique de notre capitale, PNL défilait à bord de leur bus impérial recouvert de la cover de leur album, en diffusant haut et fort leurs nouveaux titres.

La foule s'agglutinait autour de ce véhicule qui s’est ensuite arrêté place de l’Etoile : lieu où Ademo et N.O.S ont décidé de donner un petit concert.

Entourés de leur équipe et de leur plus proches collaborateurs, les deux artistes ont encore une fois frappé fort avec ce coup de communication de génie qui fidélisera, à coup sûr, encore plus leur public. On peut également souligner leur partenriat avec l'application Uber qui a aussi fait couler beaucoup d'encre.

On vous laisse découvrir quelques images de l’événement si vous n’avez pas eu la chance d’y être hier, et surtout n’hésitez pas à écouter “Deux Frères” si ce n’est pas déjà fait !