XXXTentacion explose les scores des Billboards Music Awards !

Alors que les Billboards Music Awards récompensent chaque année les artistes dont la musique a été la plus écoutée et a le plus marqué le public, la liste des heureux nommés vient d’être révélée au grand jour. Si la cérémonie aura lieu le 1er mai prochain, nous savons donc d’ores et déjà sur quels talents le choix a été porté.

Alors qu’XXXTentacion a connu un destin tragique, assassiné en juin dernier, sa musique résonne plus que jamais dans nos oreilles et continue à être appréciée à sa juste valeure.

10, c’est donc le nombre de fois que le rappeur a été nommé pour la prochaine édition. Un score remarquable. On le retrouve notamment dans les catégories "Meilleur artiste masculin", "Meilleur artiste streaming", "Meilleur album du Billboard 200" ou encore "Meilleur album rap "avec son album “?”. Ce dernier projet sortira d'ailleurs à nouveau en réédition avec deux cds en juillet prochain sur le site d'XXXTentacion, à savoir shopxxxtentacion.com.

Parmis les autres artistes sélectionnés, on retrouve aussi Cardi B nommée 21 fois dans 18 catégories différentes, une événement extrêmement marquant également pour elle. Ariana Grande, Lady Gaga, Calvin Harris, BTS ou encore Maroon 5 pour ne pas tous les citer, font partie des séléctionnés à leurs côtés.

Maintenant, il n’y a donc plus qu’à attendre la cérémonie qui sera présentée par Kelly Clarkson le mois prochain pour découvrir qui remportera le fameux trophée !