Future se compare maladroitement à Nipsey Hussle sur instagram !

A l’heure où la mort du rappeur de Creenshaw endeuille toute une communauté, Le geste de Future ressemble fortement à de la promotion déplacée.

Récemment, en postant sur instagram une capture d’écran du twitter de Nipsey Hussle décédé ce dimanche, le rappeur Young Scooter a tenu lui rendre un hommage en commentant les mots suivants sous sa publication : “ On a besoin de plus de ne**** comme Nipsey Hussle. Les légendes ne meurent jamais. Trop de cupidité et ces ne**** crachent sur les leurs. Attendez juste votre tour et faites votre truc.” Une publication à laquelle Future à répondu de la façon suivante : “Ouais on a besoin de plus de gens comme nous… j’ai prêché et enseigné pendant une décennie en montrant et en prouvant ce que le travail et le dévouement peuvent apporter”.

Si les détracteurs du rappeur de ATL pourraient voir là une tentative promotion, les fans eux, liront ses propos comme une simple référence à la valeur du travail. Évidemment, on ne doute pas du fait que Future soit un très grand bosseur. L’artiste est parti de rien et mérite aujourd’hui tout le succès qu’on lui attribue. Mais pourquoi s’associer à Nipsey Hussle qui, on peut le dire, s’inscrivait dans un rap complètement différent ? Quand Hendrix produit une musique souvent trap, avec des lyrics assez légers, Nipsey a eu pour lui un style très californien, très “west coast” et des textes plus engagés et sérieux. Manque de tact ou simple naïveté, chacun jugera les commentaires de Future comme il l’entend.

Concernant l’enquête suite à la mort de Nipsey, le principal suspect a été arrêté et est actuellement interrogé par les forces de l'ordre américaines pendant que les hommages à l’artiste californien continuent de se multiplier aux Etats-Unis et dans le monde entier.