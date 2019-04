Beyoncé prépare des inédits et un documentaire Netflix !

De retour, entre morceaux inédits et documentaire Netflix, Beyoncé nous prépare de belles surprises…

Trois ans après "Lemonade", Beyoncé reprend du service et dévoilera prochainement des morceaux inédits et un documentaire Netflix, de quoi satisfaire ses millions de fans à travers le monde !

Mais que nous réserve-t-elle ? Dernièrement, Queen B donnait sa voix à Nala pour le remake live du Roi Lion de Disney. Aujourd’hui, Beyoncé prépare, selon une source proche de Us Weekly, une édition deluxe de son album "Lemonade", on vous explique.

Concernant sa carrière musicale, cette dernière s’est mise sur pause depuis "Lemonade" et "Everything Is love" en collaboration avec son mari Jay-Z dévoilés en 2016. Après trois ans d’absence, la star mondiale devrait révéler quelques titres destinés à une version deluxe d’un album d’anciennes chansons… ceux de "Lemonade" ? Il ne nous reste plus qu’à patienter !

Du côté de Netflix, la plateforme devrait révéler un documentaire sur Beyoncé. De passage à Coachella l’année dernière, sa prestation sur vingt-six de ses titres pourrait être rejouée sur Netflix dans un documentaire parsemé d’images inédites. Etant la première femme noire à être en tête d’affiche du festival, ce documentaire avec la présence des Destiny’s Child et Jay Z promet d'être spectaculaire, il ne nous reste plus qu’à attendre la confirmation de la part de Netflix !