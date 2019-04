Mally Mall : Le SWAT perquisitionne son domicile !

Accusé de trafic d’êtres humains et d’animaux exotiques, le SWAT débarque lourdement armé au domicile du producteur Mally Mall !

Producteur emblématique du rap game, Mally Mall vient de voir le SWAT envahir son domicile. La raison ? Une sombre affaire de trafic d’êtres humains et d’animaux exotiques dont il semble être à l’origine !

Collaborant avec la crème du rap depuis de nombreuses années telles que Wiz Khalifa, Tyga, Sean Kingston, Pusha T et on en passe, sa carrière risque de se mettre sur pause d’ici peu, selon cette affaire relayée par TMZ.

Une routine pour Mally Mall ? Il semblerait… En 2014, le producteur avait reçu la visite du FBI dans le cadre d’une enquête fédérale sur le trafic d’être humains. Neuf ans plus tard, même combat ! Au moment où l’on vous parle, plus de huit voitures de patrouille, un fourgon blindé et une équipe du SWAT encerclent le domicile du producteur. Mandat de perquisition en main, le raid vient d’avoir lieu. La LAPD a fait irruption dans sa maison de la vallée de San Fernando. Lourdement armés, les policiers en collaboration avec CA Fish et Wildlife ont arrêté Mally Mall dans le cadre d’une double enquête concernant le trafic d’êtres humains et celui d’animaux exotiques.

Concernant les animaux exotiques, Mally Mall ne se cache pas. L’affaire s’est lancée après qu’il ait amené un singe dans un club de strip-tease. Certaines sources ont également confirmé qu’il avait offert un singe et un ocelet (un félin d’Amérique du Sud et centrale) à Justin Bieber. Du côté de l’accusation de trafic d’êtres humains, Mally Mall aurait participé à un réseau de service d’escorte !

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette sombre affaire sur Mally Mall.