Migos remix le générique de Game Of Thrones !

Assis sur le trône de fer, les Migos rappent sur le générique de Game Of Thrones à onze jours de l’ultime saison…

"Winter is coming !" Dans la nuit du 14 avril prochain, Games Of Thrones livrera le premier épisode de son ultime saison. Attendu depuis deux longues années, la tension est à son comble pour savoir qui s’assiéra sur ce fameux trône de fer, et il semblerait que ce soit les Migos !

En partenariat avec la boisson américaine Moutain Dew, les Migos offrent un nouveau teaser à cette série évènement. Après des clichés exclusifs et des bandes-annonces alléchantes, Game Of Thrones collabore avec le groupe d’Atlanta pour signer un remix de vingt secondes sur le générique de la série. À tour de rôle, Offset, Quavo et Takeoff prennent place sur le trône vêtus d’amures en mailles, couronne sur la tête obligée !

Concernant la carrière des Migos, le troisième volet de leur série d’albums "Culture" vient d’être reporté. Prévu cette année, le groupe a décalé la sortie à 2020 ! Du côté de Game Of Thrones, rendez-vous ce 14 avril… Qui de vous prendra place sur ce trône tant convoité ?