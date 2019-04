Gucci Mane : Son dressing mis en vente pour ses fans !

À défaut de créer sa marque, Gucci Mane vide son dressing et se lance dans la revente de ses fringues…

Businessman dans l’âme, toutes les idées sont bonnes à prendre ! En collaboration avec sa femme Keyshia Ka’oir, Gucci Mane met les fringues de son dressing en vente disponibles sur leur nouveau site internet.

Jordan, Gucci, Fendi, Versace… nombreuses sont les marques à résider dans le placard de cette star du rap. Noyé par ses vêtements, Gucci Mane les met désormais en vente sur son site Wopsterscloset.com. Ce e-shop, où chaque article vendu a été acheté directement par les Wopsters, regorge donc de fringues de toutes marques, tous types, mais certainement pas de toutes tailles.

Des lunettes de soleil aux manteaux en passant par les sneakers, ceintures, pulls et on en passe, entre luxe et streetwear, vous trouvez à coup sûr votre style ! De plus, certaines pièces bénéficient d’une remise non négligeable comme une paire de Gucci vendue (seulement) 650$ sur leur site. Cependant, son placard est actuellement vide face à l’engouement autour de cette idée… mais de nouvelles pièces débarqueront chaque semaine sur le e-shop, soyez attentifs !