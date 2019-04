Juice WRLD : Sting lui prend la majorité de ses royalties pour "Lucid Dreams" !

« Cette chanson vaut bien plus que l’argent […] Sans Sting, il n’y aurait même pas de chanson ». Juice WRLD se moque de ces royalties perdues !

"Lucid Dreams"… Succès planétaire comptabilisant plus de 323 millions de vues sur YouTube, ce morceau au sample tiré de "Shape of My Heart" de Sting a permis au jeune rappeur de Chicago de s’exporter dans le monde. Un score impressionnant qui ne lui rapporte pas tant d’argent que ça… Effectivement, n’ayant payé aucun droit, Sting prend 90% de ses royalties et Juice s’en moque complètement !

Star incontesté, Juice WRLD s’est très rapidement imposé sur le devant de la scène. Directement placé à la seconde place des charts US, certifié quatre fois platine, "Lucid Dreams" reste son plus grand succès à ce jour. Ce morceau, où il se livrait à cœur ouvert sur une rupture amoureuse, aurait pourtant dû lui rapporter un bon paquet d’argents. Cependant, son morceau compte bien plus que l’argent qu’il aurait pu obtenir comme il l’exprime lors d'une interview accordée à NME :

"Cette chanson vaut bien plus que de l’argent, il y a des choses que l’on ne peut pas acheter. Cette chanson est au-delà de l’argent, elle va plus loin. Lucid Dreams a sauvé des vies. Après que les gens s’assoient et me disent Bla-Bla-Bla, 90% cela’, c’est du vent. Sans Sting, il n’y aurait même pas de chanson. Moi je ne trippe pas sur l’argent, en particulier avec une chanson comme ça qui a profondément touché les gens."

Concernant le leader de Police, ce dernier apprécie autant le morceau, que son succès, qui lui permet de payer l’université à ses petits-enfants, comme révélé en octobre dernier.