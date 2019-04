Nipsey Hussle : Les stars réagissent à sa mort !

Disparu hier soir, nombreuses sont les stars à réagir sur sa mort par balles…

​​​​Quelle tragédie ! Après 10 ans de carrière et un premier album à succès intitulé "Victory Lap", Nipsey Hussle vient de nous quitter… Touché à six reprises suite à une fusillade devant son magasin de vêtements, les stars réagissent à ce meurtre !

33 ans et père de deux enfants, tout souriait au rappeur de Los Angeles. Respecté de tous, Nipsey investissait dans des projets associatifs pour lutter contre la violence des gangs de son quartier de Crenshaw à Los Angeles, un homme qui souhaitait aider les plus défavorisés et qui vient de se faire abattre à Hype Park.

À l’instar de XXX Tentacion, nombreuses sont les personnalités à réagir sur ce meurtre des plus tristes. Dj Khaled, LeBron James, Drake, Diddy, Kodak Black, Offset, Nas ou encore Quavo pour ce citer qu’eux, tous se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux, tout comme les L.A. Clippers et Golden State Warriors rendant hommage le soir même.

Tout comme Notorious B.I.G en 1997, les habitants de son quartier, Crenshaw, ont passé la soirée dans les rues à écouter sa discographie… R.I.P champion !