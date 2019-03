J. Cole va officiellement produire le prochain album de Young Thug !

Les deux rappeurs nous préparent quelque chose...

C’est officiel, J.Cole produira officiellement le prochain album de Young Thug, selon le média américain Complex. Selon certaines rumeurs qui s’avèrent vraies, les deux artistes ont commencé leurs premières sessions d’enregistrement à New York récemment. Lorsque l'on sait que J.Cole s'intéresse de plus en plus au métier de directeur artistique, cette nouvelle vient s'inscire dans le cours des choses.

On se rappelle pourtant que J.Cole avait critiqué les artistes faisant du mumble rap auparavent. Il avait ensuite travaillé aux côtés de Young Thug lors de sa tournée KOD en 2018, et les deux artistes s'était bien rapprochés à ce moment là. Dans une interview datant de 2018 avec Angie Martinez (à retrouver ci-dessous), il a expliqué ce qu’il pensait concrètement de l’artiste.

"C’est un artiste, un innovateur. (...) Tu peux l’appeler ‘mumble rapper’ autant que tu veux mais si tu connais la technique et l’art de rapper, ce mec est un génie."

C’est donc en duo que Young Thug et J. Cole vont travailler. Le prochain album de Young Thug fera suite à son EP "On the Rvn" sorti en septembre 2018. Le rappeur tease l’album "Barter 7" depuis quelques temps, mais on ne sait pas si ce sera celui là ou un autre qu’il produira avec J.Cole. Ce dernier travaille en même temps également sur son prochain album solo. Dreamville Records a en effet annoncé la nouvelle le mois dernier. Un beau programme, surtout lorsque l'on se rappelle que J.Cole s'est auto proclamé "meilleur rappeur vivant" dans son morceau "Middle Child" le mois dernier !