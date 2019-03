Tekashi 69 au tribunal aux côtés de Lance Lazzaro !

Son avocat jugé pour savoir s'il pourra continuer à le défendre...

Alors que l’on vient d’apprendre que le manager de 6ix9ine a décidé de plaider coupable, le rappeur quant à lui est passé au tribunal, et il semble être en bonne santé.

Tekashi 69, incarcéré actuellement, était en effet récemment de passage en audience afin de déterminer si son avocat, Lance Lazzaro, pourrait continuer à le représenter (un droit qu'il a obtenu). Un juge avait précédemment retiré Lazzaro de l’affaire car il était suspecté d’un possible conflit d’intérêts. Il avait plusieurs fois défendu d’autres prévenus dans cette affaire, à savoir Kifano "Shotti" Jordan, manager du rappeur avant son arrestation, et Faheem "Crippy" Walter : deux leaders de la célèbre organisation Nine Trey Gangsta.

Dans une vidéo publiée sur le compte de “Lawyers for Workers”, Lazzaro quitte le palais de justice mais ne parle pas à la caméra.

"L’audience d’aujourd’hui a pour but de déterminer si Lance Lazzaro pourrait continuer à être l’avocat de 6ix9ine (...) Ils ont fait venir Tekashi et sont venus ici dans ce palais de justice. Et Tekashi avait l'air bien. Il avait l'air de faire de l'exercice et d’être en bonne santé. (...) La teinture de ses cheveux est usée et la couleur de ses cheveux et ses tresses ne sont pas aussi serrées bien faites qu’elles étaient, mais il avait l’air bien. Il était réactif. "

6ix9ine a en effet gardé la tête haute durant son passage devant le tribunal, alors qu’il avait été condamné à 47 ans derrière les barreaux s’il ne coopèrait pas avec le pas gouvernement, après avoir plaidé coupable de neuf chefs d’accusation. Une affaire à suivre de près…