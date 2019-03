Orelsan x Lorenzo : un featuring pour bientôt ?

Les deux rappeurs nous cacheraient quelque chose...

C’est sur les réseaux sociaux qu’Orelsan et Lorenzo se sont affichés ensemble. Dans une de ses stories, Aurélien testait le nouveau filtre du célèbre producteur Vladimir Cauchemar qui produit notamment Roméo Elvis et Lomepal pour ne pas tous les citer. Alors qu’il s’enjaillait dans cette vidéo avec une tête de squelette, on a pu découvrir qu’il n’était pas seul. C’est en effet Lorenzo que l’on a pu voir à ses côtés, entrain de danser dans son salon !

"J'essaye de de tester le filtre de Vladimir Cauchemar mais ça fait apparaître des mecs chelous dans mon salon"

La présence de Lorenzo avec lui a donc été annoncée, elle n’était pas le fruit du hasard. Si Orelsan est en pause ces temps-ci après avoir dévoilé son troisième album studio “La fête est finie” en octobre 2017 et avoir multiplié les concerts; il n’hésite pas à rapper aux côtés d’autres artistes comme Damso dans “Rêves bizarres”. C'est donc peut-être une autre collaboration qu'il prépare...

Sur un remix d’”Aulos”, Orelsan et Lorenzo sèment donc le doute. Cette vidéo est-elle annonciatrice d’une nouvelles collaboration ? Nous n’en savons pas plus pour le moment, mais nous pouvons l’imaginer. En tout cas, ces quelques secondes auront fait couler beaucoup d'encre. Si ce n'était pas prévu, cela leur donnera peut-être une bonne idée.

Il faudra donc être patients pour savoir si les deux artistes sortiront quelque chose ! En attendant, on vous laisse découvrir la storie en question !