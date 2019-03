La MMZ annonce un nouvel album et dévoile un nouveau clip !

Le duo s'apprête à nous dévoiler un nouveau projet...

Décidément, les choses vont au mieux ces temps-ci pour les membres de QLF. Si l’on a pu découvrir le premier extrait, "Au DD" du nouvel album de PNL il y a quelques jours, cette fois-ci c’est la MMZ qui fait couler de l’encre.

C’est en effet une belle annonce que l’on a pu découvrir sur leurs réseaux sociaux. Le fameux duo s’apprête à dévoiler un troisième album studio à leurs supporters. S’ils ont décidé de l’appeler "Sayonara", on sent bien la touche japonaise jusque dans la cover du projet révélé par la même occasion.

Très épuré et haut en couleur, le visuel présente Lazer et Moha devant un cerisier japonais, arbre très symbolique du pays très souvent choisi en représentation pour son esthétisme.

"Le Gang on est heureux de vous annoncer la sortie de notre 3ème et meilleur album intitulé SAYONARA qui sera dispo partout le 19 AVRIL 2019. On vous l’a dit 2019 sera QLF, en avril on s’les fait pour de vrai"

Très bien accueillis par le public, les deux artistes devraient franchir un nouveau cap avec ce troisième projet.

Cette annonce fait donc l’effet d’une bombe auprès de leur fanbase, d’autant plus que la date de sortie est proche. Nous n'avons pas encore pu découvrir la tracklist, nous ne savons pas s'il y aura des featurings ou non, mais le point positif est que l'on peut écouter non seulement le premier extrait du projet dévoilé il y a quelques semaines, “Valar Moghulis”, mais aussi un tout nouveau clip fraîchement sorti : "Patrona". On vous laisse découvrir pour patienter en douceur !