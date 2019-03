Drake serait toujours lié à Birdman et Cash Money Records !

Le producteur Birdman a révélé à Forbes que Cash Money Records était toujours en affaires avec Drake…

Bien que nous pensions que Drake avait quitté le navire Cash Money Records comme dit dans son morceau "Is There" de son dernier album "Scorpion" : "Soon as this album drop i'm out of the deal/ In the house playin' D'Angelo, How Does it Feel ?" Birdman vient de confirmer au célèbre magasine Forbes qu’il était toujours en affaire avec Drizzy.

En raison de différends financiers, nombreux sont les artistes à avoir quitter le label du légendaire Birdman, à l’instar de Lil Wayne. Libre depuis 2018 après un règlement de plusieurs millions de dollars, son album "Tha Carter V" avait enfin pu voir le jour, après des années de boycotte. L’avocat de la société et le directeur commercial de Cash Money se sont exprimés sur ces départs et ces problèmes de contrats au sein du label : "Les contrats n’ont pas été signés, les contrats de production n’ont pas été conclus, les échantillons n’ont pas été effacés. Quatre-vingt-dix pour cent du temps, ce n’est pas que nous leur devons de l’argent. C’est que d’autres personnes ont travaillé pour être payées, alors qu’elles ne savaient pas qu’elles devaient l’être." Cependant, tous les artistes de Cash Money Record ne semblent pas être confrontés à autant de problèmes.

Dans cette interview pour Forbes, Bryan "Birdman" Williams et son frère Ronald "Slim" Williams se sont exprimés sur leur passé, leur éducation plutôt rude ainsi que la création de Cash Money Records. Mais, l’essentiel de cet article reste la confirmation de leur relation professionnelle avec Drake. Birdman est catégorique : "Ils resteront toujours cool avec la superstar de Toronto."

Quant aux rumeurs de clash envers l’artiste et son label, Birdman s’explique : "Nous avons toujours laissé Drake faire ce qu’il voulait. Même chose que nous avons fait avec Nicki Minaj. Il est difficile de leur dire quoi faire et comment le faire. Je voulais leur permettre de faire ce qu’ils voulaient. C’est l’une des raisons d’être un artiste. Tu dois les laisser peindre leur propre image."

Loin d’être dupe, Forbes souhaite davantage de détails sur leur relation. Birdman répond à plusieurs reprises : "Nous sommes toujours en affaires avec Drake" sans rien ajouter de plus, son frère Slim s’exprime à son tour : "Nous ne pouvons parler de rien." Les seules informations que le journal obtiendra de la part de Bird sur Drake sont : "Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes toujours en affaires avec Drake. Et honnêtement, je sens que nous sommes toujours en affaires avec lui. Ne faites pas attention à ce que vous avez entendu et ce que vous pourriez entendre. Nous sommes en affaires avec Drake."

Il semblerait donc que Drake soit toujours en contact et en affaires avec Birdman et son label Cash Money Records !