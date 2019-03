Booba Vs Kaaris : L’octogone se fera pour la modique somme de deux millions d’euros !

Après des mois de suspens, l’accord semble être trouvé entre Booba et Kaaris. Un combat dans l’octogone pour deux millions d’euros !

Ils l’ont dit, ils vont le faire ! Plus personne n’y croyait après ces longues semaines à tourner en rond, mais il semblerait que l’octogone se fasse réellement, à en croire Booba et Kaaris ainsi que ce nouveau contrat à deux millions d’euros.

Revenons très brièvement sur cette affaire. Deux rappeurs emblématiques, deux anciens compères, un clash sur plusieurs années, une violente rixe à Orly… il était temps pour les deux stars de régler leurs comptes une bonne fois pour toute. Proposé par Booba, ce dernier souhaitait combattre son ennemi Kaaris officiellement dans un octogone.

Cage mythique du MMA, cette discipline ne pouvait se faire en France, ils ont donc retourné l’Europe et l’Afrique du Nord afin de trouver le lieu idéal. Après l’idée de la Belgique, le premier contrat officiel s’est fait en Tunisie. Refusé par B20 estimant que le combat serait trop éloigné pour les supporters, le Duc a proposé un nouveau contrat à Kaaris.

Cette fois-ci, c’est la Suisse qui souhaite bien recevoir les deux rappeurs/boxeurs. Après des semaines de négociations quant aux contrats, il semblerait qu’un accord soit trouvé entre les deux. Partagé sur le réseau social favori de Booba, l'offre finale vient d’arriver et elle tape les deux millions d’euros, soit un million et cinq cent milles euros pour le vainqueur et tout de même cinq cent milles euros pour le perdant. Une somme que Kaaris ne prend pas à la légère cette fois-ci, et accepte de recevoir le contrat afin de le signer !

Sous les couleurs du SHC, ce combat pourrait avoir lieu d’ici le mois de septembre prochain ! Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts…