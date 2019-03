Columbine et Roméo Elvis décalent la sortie de leur album pour PNL !

Tous prévus ce 5 avril, Columbine et Roméo Elvis laissent leur place au duo PNL…et on le comprend !

Il fallait bien s’en douter ! De retour en 2019, PNL a fait une entrée fracassante avec le nouveau single "Au DD". Comptabilisant plus de vingt-et-un millions de vues en seulement quatre jours, le duo de Corbeil-Essonnes a également annoncé la sortie de son nouvel album ce 5 avril, de quoi effrayer Columbine et Roméo Elvis.

"Deux Frères", voici le nom du troisième album de PNL. Les deux artistes diamantés comptent bien marquer l’histoire du rap français une nouvelle fois, et leurs concurrents l’ont compris ! Prévu ce 5 avril, tout comme les albums de Columbine et Roméo Elvis, seuls Zola et RK affronteront la tornade d’Ademo et Nos.

Concernant notre rappeur belge et le groupe de Rennes, ils ont subtilement décalé la sortie de leur album. Roméo Elvis a annoncé la sortie de son album "Chocolat" pour ce 12 avril, la raison de ce report ? Un fan l’aurait contacté car il serait occupé ce jour-là !

Une façon humoristique d’avouer que PNL feront à coup sûr de l’ombre au phénomène belge. Pour Columbine, ils ont tout simplement annoncé vouloir écouter tranquillement "Deux Frères" donc ils décalent la sortie de "Adieu, Au Revoir" au 19 avril. Cependant, le groupe se rattrapera ce vendredi en livrant un tout nouveau morceau intitulé "C’est pas Grave" comme annoncé sur le profil Instagram.

Encore une fois, PNL fait des dégâts et ne laisse aucune miette ! Rendez-vous donc ce 5 avril pour leur nouvel album, ainsi que celui de RK et Zola qui s’annoncent tout aussi sale !