Maître Gims : Un documentaire Netflix en préparation !

Netflix vous invitera dans l’intimité de Maître Gims dans son prochain documentaire…

C’est officiel ! Netflix suivra toute une année la star française dans son quotidien. De Paris à Marrakech en passant par les Etats-Unis et jusqu’à Kinshasa, ce documentaire vous invitera dans l’intimité la plus totale de Maître Gims.

Qu’on l’aime, ou non, Maître Gims ne cesse d’éblouir l’industrie française de ses productions aux centaines de millions de vues sur YouTube. Plus de cinq millions d’albums vendus à travers le monde, des certifications à foison et une renommée internationale, le désormais Gims est actuellement la plus grande star française depuis le décès de Johnny Hallyday, du moins au niveau des ventes.

Avec son dernier album "Ceinture Noire" certifié disque de diamant, et sa réédition "Transcendance" toujours en préparation, Gims prépare une année 2019 virulente. Une tournée évènement avec un Stade de France prévu ce 28 septembre prochain, ainsi que de nombreuses dates en Amérique du Nord, le chanteur s’apprête à mettre le fuego à travers le monde, une carrière qui se doit d’être mise en images par Netflix.

Annoncé sur Allociné, le nouveau documentaire ne devrait pas voir le jour avant 2020, patience !