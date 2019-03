Cardi B se défend publiquement suite à son live Instagram !

La rappeuse explique la raison de ses propos choquants...

Alors qu'une vidéo d'un live Instagram de Cardi B fait fureur ces derniers temps, la rappeuse a eu à coeur de rétablir la vérité et de se défendre publiquement. Sur la vidéo, on peut en effet l'écouter raconter des expériences plutôt scandaleuses de son passé. Elle affirme entre autres avoir déjà drogué et volé des hommes en échange de sexe...

Si ces actes peuvent choquer, la chanteuse tient à expliquer sa démarche et surtout la manière et la raison pour lesquels elle avait choisi de partager cela avec son public. Elle affirme que la culture Hip Hop est jonchée de paroles faisant allusion à ce genre de sujets, mais souvent traités de manière exaltés et démesurés.

Pour sa défense, elle fait remarquer qu'elle n'a jamais glorifié ce qu'elle a fait dans le passé dans sa musique.

"Je fais partie d'une culture Hip Hop où vous pouvez parler des mauvaises choses que vous avez dû faire pour en arriver là. (...) Il y a des rappeurs qui glorifient la violence, le meurtre, la drogue et le vol. Les crimes qu'ils estiment devoir faire pour survivre. Moi je n'ai jamais fait ça. Je ne mets jamais ces choses là dans ma musique car je n'en suis pas fière et j'ai le devoir de ne pas les mettre sur un piédestal".

Elle continue en expliquant que les choix qu'elle a fait ont été effectués car ses options étaient limitées. Elle a eu la chance de pouvoir sortir de cette situation en faisant ce qu'elle avait à faire. Elle dit que les hommes concernés par cette histoire étaient en couple avec elle et qu'ils étaient conscients de la situation. "J'ai un passé que je ne peux pas changer, nous faisons tous des erreurs".

Du haut de ses 26 ans, Cardi B essaye de se défendre la tête haute suite à sa grande maladresse. On vous laisse découvrir l'intégralité de sa publication...