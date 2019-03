Quand Kodak Black se compare aux plus grandes stars du rap !

L'artiste s'estime à la hauteur de Biggie, Tupac ou encore Nas...

"Je suis le jeune n**** le plus chaud. Je suis le plus chaud dans le game, je le jure. Quand tu parles de moi, tu devrais me classer dans une catégorie avec Pac, Biggie, Nas, putain n****, tu saisis ? Essaie de vraiment écouter mes sons"

C’est lors d’un live Instagram que Kodak Black a tenu des propos qui ont quelque peu choqué ceux qui sont tombés dessus. Considéré comme rappeur sous-côté par beaucoup d’entre nous, il semble être contrarié par un manque de considération. Souvent auteur de rélféxions “choquantes”, l’artiste aime faire parler de lui, et particulièrement ces derniers temps. C’est ainsi qu’il avait fait couler beaucoup d’encre en tenant un discours plus que déplacé sur la rappeuse Young MA et en insultant également Lil Wayne il y a quelques semaines.

Après être sorti de prison l’été dernier, Kodak Black était revenu sur le devant de la scène avec un nouveau projet intitulé “Dying to live”. Si l’album comporte des featurings avec de grosses têtes comme Offset, Travis Scott ou encore Lil Pump, Kodak a connu un beau succès avec l’obtention de la première place au Billboard.

Propos tenus avec ironie ou très sérieux ? Seul l'artiste le sait réellement. Quoi qu'il en soit, il aura à nouveau réussi un beau coup de communication puisque cette vidéo aura sucité de nombreux articles sur lui...