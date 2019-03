Cardi B se lance dans le cinéma avec Jennifer Lopez !

La diva à l'affiche d'un long-métrage...

C’est officiel, Cardi B élargit sa carrière, et pas n’importe comment ! Après avoir reçu un Grammy suite au succès de son album "Invasion of Privacy" en 2018, la chanteuse ne compte pas s’arrêter là. C’est en effet dans le cinéma qu’elle a décidé de se lancer.

Sur la nouvelle affiche du film intitulé “Hustlers”, ce qui signifie “arnaqueurs/euses” en français, on peut voir la rappeuse aux côtés de Jennifer Lopez et Keke Palmer, une chanteuse R&B et actrice très célèbre aux Etats-Unis particulièrement (star de "Crazy Rich Asians").

En partageant l’affiche avec ces dernières, Cardi B relève un gros défi. Mais ce n’est pas la première fois qu’elle collaborera avec J Lo. On a en effet vu les deux artistes chanter ensemble sur le titre “Dinero” avec Dj Khaled en mai dernier.

Côté scénario, le long-métrage s’inscrit totalement dans une suite logique de la carrière de Cardi B. Écrit et réalisé par Lorene Scafaria, le film s'inspire d'un article de 2015 du New York Magazine. Il s’agit d’une histoire de vengeance. Un groupe d’anciennes strip-teaseuses unissent leurs forces pour se venger de leurs clients de Wall Street. Cardi B n’a jamais hésité à parler de sa carrière dans le strip-tease, ce qui fait de “Hustlers” un début dans le cinéma bien adapté. La star du rap soutient régulièrement les strip-teaseuses et les clubs de striptease...

Selon Deadline, le tournage débutera le vendredi 22 mars à New York. On attend de découvrir le film avec impatience !